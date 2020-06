Me decidí por un vehículo eléctrico, ¿Una buena decisión?  

Desde muy joven me llamó la atención la informática, desarmar los carritos a control remoto y entender cómo funcionaban las computadoras... se podría decir que siempre he sido lo que ahora llaman Geek. Además, por mi conciencia ambiental -inculcada en gran parte por mis padres y por mis abuelos que amaban el campo, luego reforzada por mi esposa con un gran sentido social y preocupación por el medio ambiente- siempre he tratado de buscar alternativas para reducir, aunque sea un poco, la huella ambiental.