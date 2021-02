Dar media vuelta... y dejar España

“Ya no se me hacía bonito vivir allí”. Es la respuesta que da Sandra Arequipa cuando se le pregunta por qué pensó en retornar a su país, Ecuador. Ya había vivido 20 años en Madrid y pasado por mucho. Perdió a un familiar en el atentado de Barajas y vio morir a una hermana, fue víctima de malos tratos, tuvo que mandar a sus hijas de vuelta a Ecuador, sufrió depresión, dejó de tener un empleo estable, no pudo pagar la hipoteca, enfrentó un desahucio… Cuando llegó la pandemia, estaba bajo mínimos, viviendo de la solidaridad de una organización.