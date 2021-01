Dados de veinte caras en televisión: 'Dungeons & Dragons' será una serie escrita por el guionista de 'John Wick'

Después de la pandemia, el encierro y su popularidad multiplicada gracias a las partidas vía videoconferencia, el mítico juego de rol tradicional 'Dungeons & Dragons' no parece que vaya a perder ni pizca de impulso en 2021. Ahora es el turno de una serie de televisión, según informa The Hollywood Reporter, escrita por el guionista de la franquicia 'John Wick' y de la ya cercana serie de Marvel 'The Falcon and the Winter Soldier', Derek Kolstad.