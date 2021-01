Cuando el violador es una persona respetable de tu entorno: las agresiones sexuales en círculos de confianza

El documental ‘Lo que no te mata...’ aborda a través de 12 mujeres las violaciones por parte de la pareja o de personas próximas a las víctimas. Cuando no hay callejones oscuros y desconocidos que te asaltan. Cuando puede haber consentimiento hasta un determinado momento. Cuando el agresor es tu pareja o un joven respetable de tu entorno. Incluso cuando ha sido la víctima quien ha invitado al violador a su propio domicilio. “¿Qué estaba buscando? ¿Atención? ¿Aventura? ¿Halagos? Quería librarme de esa virginidad que me avergonzaba. "