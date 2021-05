Cuando ser o parecer LGTBI se convierte en motivo de sufrir acoso escolar

Los relatos de los supervivientes muestran la gravedad del acoso escolar por ser LGTB: "Me decían maricón, hacían como si me fueran a meter palos de hockey por el culo, me daban empujones o me acorralaban", cuenta un joven que sufrió byllyng desde los 12 años. Otra menor trans sufría hasta ataques de ansiedad en el colegio y se hizo en varias ocasiones pis encima porque no se sentía segura al ir al baño. En ambos casos los centros educativos no hicieron nada contra esto.