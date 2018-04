Cristina Cifuentes: "En Madrid no vamos a permitir asaltos como los de Gordillo" (hemeroteca)

'En Madrid insistió , Gordillo y los suyos serían detenidos si protagonizasen algún asalto similar a los que se han producido en otras localidades. La ley tiene que ser igual para todos, da igual como se llame, da igual que se llame Gordillo o sea alcalde de Marinaleda. En Madrid la ley se va a cumplir, como se tiene que cumplir en cualquier otro sitio y no sé si se ha hecho o no pero me resulta extraño que entren agrediendo en un supermercado y no se tomen medidas. Si esto ocurre en Madrid, la policía va a actuar'.