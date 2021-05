Un concejal de un municipio sevillano abandona Vox en protesta por el tratamiento de MENAS en la campaña de la CAM

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Manuel Pérez, ha abandonado la militancia en este partido y pedido su paso al grupo no adscrito, en protesta por el tratamiento de los menores extranjeros no acompañados (menas) por el partido y otras discrepancias. Según ha confirmado el edil a EFE, ha formalizado oficialmente tanto su baja como militante de Vox como el pase a concejal no adscrito, lo que ya ha tramitado ante el registro del Ayuntamiento sevillano.