Comunicado de Corinna: "Hay una campaña de descrédito contra mí, siempre he actuado correctamente"

En el comunicado, la "amiga entrañable" del rey Juan Carlos asegura que "desde hace tiempo, ha habido una campaña de descrédito con motivación política contra mi persona. Siempre he actuado correctamente y pretendo continuar viviendo mi vida de forma tranquila, con independencia de los años de acoso constante y de los intentos de descrédito público que he padecido con un sinfín de información falsa. "Tengo enorme respeto por las instituciones de España, pero no puedo permitir ser utilizada en un conflicto que no me atañe", añade la consultora.