Cómo viven las empleadas domésticas sin paro

El acuerdo entre Unidos Podemos y el Gobierno para los Presupuestos incluye la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que amplía derechos a las empleadas domésticas, entre ellos la prestación por desempleo, que ahora no tienen. La regulación actual coloca a estas trabajadoras en una situación de vulnerabilidad: "No te puedes quedar sin empleo porque sabes que al próximo mes no cobrarás nada", explica Edith Espinola. "Celebramos el pacto y lo tomamos con alegría, pero nuestra preocupación es cómo se va a llegar a su aplicación", asegura Caro.