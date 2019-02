El profesor y fotógrafo científico Ted Kinsman, del Rochester Institute of Technology, capta un lado no visto del cannabis en su nuevo libro, "Cannabis: Marijuana Under The Microscope". Estas imágenes de microscopio capturan un primer plano de la marihuana. En el texto del vídeo se cuenta un poco más sobre el interesante proceso de toma de las imágenes, y otros trabajos del autor.