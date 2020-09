Cofundador de Blizzard, Mike Morhaime, pone en marcha su nueva compañía: "Dreamhaven". [EN]

Cuenta con dos estudios, Secret Door y Moonshot, que se encuentran desarrollando actualmente dos nuevos juegos. Moonshot está encabezado por Jason Chayes (Productor ejecutivo de Blizzard que trabajó en Hearthstone y encabezó la producción de StarCraft 2), Dustin Browder (Director de Juego en StarCraft 2, Heroes of the Storm, y Command and Conquer) y Ben Thompson (director creativo en Hearthstone). Secret Door está encabezado por Chris Sigaty (productor ejecutivo en Hearthstone, StarCraft y productor principal de Warcraft 3).