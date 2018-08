¿Qué ciudades son habitables sin aire acondicionado y por cuánto tiempo? (ING)  

Usando datos de la NOAA, este mapa muestra las ciudades del mundo donde los residentes pueden vivir cómodamente sin calefacción ni aire acondicionado. Los puntos grises son las ciudades donde probablemente no necesite calefacción ni aire acondicionado: las temperaturas medias de verano son de 26.5 ° C y los días más calurosos son menores de 28 ° C, mientras que el promedio de invierno no es inferior a 13 ° C. En naranja dónde sólo necesitan aire acondicionado. En azul las que necesitan calefacción y en morado las que necesitan ambas cosas.