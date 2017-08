De haber sido cineasta, Homero habría hecho westerns. La frase es de Cabrera Infante y no deja de tener su punto de exageración, pero tampoco anda muy desencaminada. En cuanto a fundación de un espacio mítico, el western no se refiere tanto a la conquista de un territorio como a la ética y la imaginería de ese territorio: no una crónica sino una épica.