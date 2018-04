Cifuentes puede esconder su título pero no puede borrar su existencia

"Se trata de un acto administrativo que ella no puede borrar", explica el docente universitario. El título de máster en Derecho Público del Estado Autonómico de la URJC "es una constatación de algo que ocurrió". En teoría que se han superado los estudios. "Ella puede renunciar a lucirlo, a ponerlo en currículo o a decir que lo tiene", pero no más, explica el profesor. Y luego especifica que el Código Civil sí reconoce la renuncia a derechos pero que un título universitario no es un derecho sino esa certificación de que algo que ha sucedido.