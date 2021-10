El secretario general Xi Jinping parece haber decidido que esto ya no es aceptable. El gobierno chino, bajo su liderazgo, ha comenzado a retomar la parte "comunista" del Partido Comunista, al menos hasta cierto punto. El nuevo eslogan es "prosperidad compartida". Todavía no ha aparecido en los carteles de propaganda en la calle, pero no puede quedar lejos.