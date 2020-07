Te chantajean porque te han pillado viendo porno

Un buen día (o no tanto), revisas tu buzón de entrada y ves un mensaje que dice así: “Sé que ****** es tu contraseña. No me conoces y probablemente te estás preguntando por qué has recibido este correo, ¿cierto? Bueno, instalé un malware en la página de videos para adultos (pornografía)…” Calma, nadie te ha grabado. ¿Cómo alguien tiene tu contraseña? Simple: el chantajista tiene en sus manos una de las miles bases de datos y contraseñas disponibles en la red oscura, filtradas de una variedad de servicios online.