La CEOE ficha a la exministra de Empleo Fátima Báñez para su fundación en plena crisis del coronavirus

La responsable de Empleo del PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy se incorpora a la Fundación de la patronal para gestionar un proyecto de colaboración entre empresas ante la crisis de la COVID-19. Al igual que meses antes la CEOE, así como la propia Fátima Báñez, habían negado el fichaje, en julio el líder de la patronal no lo descartó. Llegó septiembre y el fichaje no se produjo. Entonces varios medios de comunicación publicaron que la entrada de la exministra del PP responsable de la reforma laboral de 2012 no convencía a todos…