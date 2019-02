Caso de Venezuela refleja la lucha entre un mundo unipolar y otro multipolar, afirma experto

En entrevista con Xinhua, el experto indicó que las dificultades políticas que vive Venezuela son reflejo de una transición entre la unipolaridad y la multipolaridad y dijo que "las contradicciones emergen y los escenarios son variados y algunos muy peligrosos". Los think tanks de los Estados Unidos insisten en evitar el surgimiento de un nuevo orden multipolar y no logran entender, o más bien aceptar, que otro mundo está naciendo y se niegan a evolucionar, lo cual evita su incorporación de forma no hegemónica al nuevo orden emergente.