Casado, Cazado … y ¿Cesado?, o el precio de la desmemoria

Conviene recordar a Casado lo que dijo en sus primeras declaraciones en plena efervescencia del “caso Cifuentes” en abril pasado: no recuerdo si ha ido o no a clase en la URJC ni recuerdo tampoco cómo he conseguido el máster. ¡Vergonzoso! Simplemente con que un líder político dijese la frase que no recuerda si fue a clase o no,ya debería ser suficiente para que su carrera terminase en ese mismo instante. Si un político no sabe si fue a clase para hacer un máster,la sociedad debería pensar que tal político no tiene aptitudes ni dignidad para pod