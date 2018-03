Casa Real, sobre la ‘huelga’ de Letizia: “Que no tenga actos no significa que no tenga actividad”

Este sábado, un titular sorprendió a propios y extraños: “La Reina vacía su agenda durante la huelga feminista”. La noticia de El Mundo señalaba que ese día, coincidiendo con la huelga feminista del 8-M, Letizia no tendría ningún acto, “a diferencia de su suegra”, que daría un premio de pintura, mientras que Felipe VI celebrará dos audiencias. Casa Real ha matizado el hecho argumentando que si la Reina no tiene actos públicos el 8M eso no significa que no vaya a tener actividad.