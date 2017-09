Carta al diputado Eloy Suárez

Hay muchas situaciones que me indignan y no haré una lista para que este texto no resulte especialmente largo. Pero hay una que me subleva: que los políticos intentéis sacar partido de las tragedias. Pienso en los familiares de las víctimas de los atentados de este verano en Catalunya, pienso en todos los servicios de emergencia que se comportaron magníficamente bien, leo tu tuit y algo se revuelve en mi interior. Pero en vez de insultarte, en vez de rebajarme al mismo nivel de miseria moral de tu tuit, déjame que haga unas pocas reflexiones.