El capitán del Watford no regresará a los entrenamientos por miedo a contagiar a su hijo enfermo de cinco meses

Troy Deeney, el capitán del Watford de la Premier League inglesa, confirmó que no se unirá al resto de sus compañeros en la vuelta de los entrenamientos en pequeños grupos por el temor de poder contagiar de coronavirus a su hijo, que sufre problemas respiratorios. "Debemos volver al trabajo esta semana, pero he dicho que yo no voy a hacerlo. Mi hijo tiene cinco meses y sufre dificultades para respirar. No quiero volver a casa y ponerle en mayor peligro".