El cantante de rock cristiano Jonathan Steingard anuncia al mundo que ya no cree en Dios

«El proceso de llegar a esta frase ha durado varios años en llevarse a cabo –prosigue el descreído artista-. No sucedió de la noche a la mañana. Ha sido más bien tirando de los hilos del jersey, hasta darme cuenta un día de que ya no quedaba nada».El resto de la banda se ha mostrado comprensivo con el anuncio de su líder. En un comunicado publicado en la misma red social, Hawk Nelson asegura: “Nuestra misión como Hawk Nelson siempre ha sido inspirar y alentar a todas las personas con la verdad de que Dios es para ellos y no en contra de ello