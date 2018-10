¿El cáncer nos vuelve raros, nos cambia el carácter?

Un cáncer no me enseñó valores ni principios. No me hizo comprender que la generosidad y la solidaridad nos enriquecen como personas, ni que la empatía es el bien más preciado que un ser humano. Todo esto me lo habían inculcado en mi familia y estaba muy implicada socialmente a pesar de mi posición afortunada. Antes de mi diagnóstico sabía que es muy propio compadecer el mal ajeno, pero las personas actúan como si a ellos no les fuera a pasar y se equivocan.