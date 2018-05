Camps asume que fue el responsable político de la Fórmula 1 y afirma que si se hubiese mantenido ahora sería rentable

El ex president ha pedido no mirar "con ojos de hoy las decisiones políticas de ayer" y propone recuperar el gran premio."Los datos macroeconómicos eran favorables, pero la crisis económica y los dos grandes premios en España, condujeron a la necesidad de realizar un único GP de F1 en España,ya que el público y los aficionados no podían acudir a ambos", ha detallado,y ha indicado que "a la propuesta de Ecclestone de que Valencia fuese único Gran Premio en las fechas de Montmeló y con el nombre de Gran Premio de España" dio "el visto bueno"..