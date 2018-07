El caballo ganador y la yegua de Troya

Aunque la ganadorade la primera vuelta de las elecciones internas del PP haya sido SSS gracias al censo sucio andaluz (o sea, sin limpiar ni depurar como Madrid) manejado por Javier Arenas Bocanegra, Moreno Bonilla y otros acreditados perdedores, el vencedor moral y seguramente material en la segunda vuelta será Pablo Casado, única garantía de que el PP no será enterrado en la cripta de UCD por el sepulturero democristiano. Es verdad, como decía aquí el domingo pasado, que no tenemos garantías de que Casado no acabe traicionando los viejos pr