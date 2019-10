Bruce Lee: la culpa fue del chachachá

«Tenga cuidado con su hijo, señora Lee. Si no deja de meterse en peleas callejeras, un día le van a matar»[…]«Tienes que acabar con esto, Sai-fon». «¡Tú no lo entiendes! ¡Yo soy el más fuerte de todos!». «Lo que eres es el más bruto», contestó su madre. «Tienes que aprender a canalizar toda esa energía que tienes, así que te he apuntado a una academia para que te enseñen cómo moverte». Al joven Jun-fan se le iluminó el rostro. Por fin iba a dejar las aburridas lecciones de tai chi chuan a las que le obligaba su padre. Por fin aprendería kung-fu