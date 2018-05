El bronceado de vaqueros rotos: la maldición del verano de 2018 [EN]

Nombre: bronceado a lo vaqueros rotos. Antigüedad: La misma que la moda de los vaqueros rotos. Aspecto: Blanco, luego rojo intenso y luego blanco de nuevo. A mí no me pasaría, siempre uso protector. ¿En la cara? Sí. ¿Y en cuello y brazos? También, pero me he dado cuenta que me salen cuando me pongo los vaqueros rotos. ¿Ha pensado en ponerse protector solar en las rodillas? No, nunca. Vale, ¿sería tan amable de quitarse los vaqueros y enseñarme las piernas? Mire. Sí, tiene dos grandes quemaduras de sol a la altura de la rotura de los vaqueros.