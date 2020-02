Borràs renuncia a declarar voluntariamente ante el Supremo

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, ha esperado hasta las 21.30 horas de este jueves para anunciar vía twitter que no comparecerá voluntariamente como imputada ante el instructor de la causa abierta por la fragmentación de contratos mientras estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes entre enero de 2013 y el mismo mes de 2018. La diputada catalana afirma haber comunicado al alto tribunal que no comparecerá porque entiende que esa causa no existiría si ella no fuera una "conocida independentista"