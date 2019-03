Uno de los artífices del Brexit, Boris Johnson, ha dicho que ahora apoyará el acuerdo de May para el Brexit, pese a haberla llamado "gallina" hace 5 días y pese a que en su día calificó los planes de Theresa May de "chaleco suicida". May ha ofrecido su propia cabeza a cambio de que se apruebe el acuerdo, lo cual dejaría la vía libre a Boris Johnson para ser Primer Ministro.