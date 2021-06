«El bisonte que está pintado en Altamira se extinguió y no puede volver, mientras que la especie europea que se le parece nunca llegó a la Península Ibérica. Si tuvo 9.000 años para llegar y no lo hizo, es que no se adaptaría bien». Así lo cree al menos Carlos Nores, investigador del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot) de la Universidad de Oviedo, de acuerdo con otros 25 expertos de diversas ramas y comunidades.