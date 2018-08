Bienvenido, Mr. Hyperloop  

Adif, representado por su nueva presidenta Isabel Pardo de Vera y Virgin Hyperloop One, representado por su CEO Rob Lloyd, han firmado un «protocolo general de actuación»: una especie de guía que definirá una posible colaboración futura entre ambas entidades. Sin embargo, Adif no se compromete a financiar nada ni a construir ningún tramo de Hyperloop en la provincia de Málaga o en ningún otro lugar. Además, tal cosa es imposible a día de hoy: el estado de la tecnología no permite construir nada operable comercialmente.