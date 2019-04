Base de datos en línea compila el trabajo de mujeres artistas de los siglos XV al XIX

La vida y obra de muchas mujeres artistas permanece en la oscuridad, incluso para el personal de los museos que albergan su trabajo. Una nueva base de datos en línea está trabajando para cambiar esta narrativa. Llamada A Space of Their Own, la base de datos intentará recopilar un “recurso exhaustivo” de pintoras, grabadoras, escultoras y más que estuvieron activas en los Estados Unidos y Europa entre los siglos XV y XIX. Actualmente ya tienen a más de 600 artistas individuales registradas.