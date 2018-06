El estudio de diseño Form Us With Love crea singulares azulejos de pared con un material llamado lana de madera. Este material, también conocido como excelsior, que se utiliza generalmente para embalaje, amortiguación e incluso relleno de juguetes, ahora se convierte en material de diseño de interiores que no solo tiene muy buen aspecto, sino que además aisla el sonido y es resistente al fuego.