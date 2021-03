Aznar salva su legado, Rajoy salva al partido: dos estrategias para desmarcarse de la caja B

José María Aznar y Mariano Rajoy comparten una historia, pero este miércoles tomaron caminos distintos en el juicio de la caja B. El madrileño declaró primero y solo habló en su nombre: "No sé lo que han hecho los demás ni me importa. Ni sé lo que hicieron mis sucesores ni me interesa". El gallego lo hizo justo después e intentó salvar al partido: "No hay ninguna caja B del PP. Son los papeles del señor Bárcenas". José María Aznar y Mariano Rajoy comparten una historia, pero no un legado.