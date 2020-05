Ayuso, tras la decisión de que Madrid siga en la fase 0: “Nos encontramos ante un ataque político"

La presidenta de la Comunidad de Madrid considera que se trata de "un agravio comparativo" la decisión de Sanidad de que la región continúe en la fase cero. El Gobierno no deja a Madrid pasar de fase y seguirá paralizada. "No hay explicación técnica. No somos la región que más % de contagio tiene. Estamos preparados. Se arruinan nuestros comercios y cada semana perdemos entorno a 18.000 empleos. Madrid ha cumplido"