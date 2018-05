Este tema es en honor al día en que hace 4 años mis padres recibieron la carta de desahucio. Por nosotros y por todas esas personas que se quedan sin hogar. Un desalojo es otra ocupación. "España esquizofrénica, no va a durar un round. Está tísica y yonki, como Amy Winehouse. Te echan de tu casa y si no te has llevao' tus cosas, reciclan lo que quieren y el resto va una fosa".