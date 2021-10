El aviso de Yolanda Díaz a Casado por la ley de vivienda: "No gobernará nunca"

“Sus declaraciones no hacen más que demostrar el gran desconocimiento que tiene de la realidad”, asegura la vicepresidenta en referencia a la frase que dijo el líder del PP asegurando que quien tiene trabajo puede acceder a una vivienda. “Parece que vive en un planeta ajeno”. ″¿El señor Casado va a decir que no a un parque de viviendas público? ¿Va a gobernar contra una mayoría social? Si lo hace ostentará el liderazgo de la oposición en el mejor de los casos, pero no gobernará nunca”.