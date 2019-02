Austria, Grecia y otros cuatro Estados europeos no reconocen a Guaidó

El gobierno austriaco informó este viernes que mantendrá su posición de no reconocer al líder opositor venezolano, Juan Guaidó, autoproclamado “presidente” de Venezuela. En una línea parecida, los gobierno de Grecia, Luxemburgo, Eslovaquia , Chipre y Suecia no han expresado su reconocimiento de Guaidó y han insistido en la necesidad de evaluar las “consecuencias jurídicas” de reconocer a un personalidad y no a un Estado.