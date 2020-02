Asier Etxeandia: “En el colegio me esperaban 5 o 10 niños para zurrarme”

“Yo tenía claro que quería ser artista, desde bien pequeño. En el colegio me hacían bullying de cojones. Era la mezcla de niño que lo tenía todo: no estudiaba, jugaba solo, tenía mi pluma… Me esperaban cinco o diez niños cada día para zurrarme en el colegio”, recuerda el actor sobre el infierno que pasó en su infancia y del que ya había hablado en alguna ocasión. Etxeandia admitió que ese acoso escolar que sufrió no fue solo por parte de sus compañeros, sino también de los profesores.