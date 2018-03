Así están exterminando los arruís en Murcia

Aunque la Administración de Murcia aseguró en un primer momento que el plan de erradicación no había comenzado, Jara y Sedal viajó hasta allí para comprobar in situ que esto no era cierto. Los funcionarios públicos fueron armados hace meses con unas instrucciones muy claras: «Matarlos a todos. Que no quede ni uno». Y la orden se está ejecutando.