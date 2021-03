'Arroz, horchata y cocaína': así se colocaban los valencianos mucho antes de la 'ruta del bakalao'.

«Ahora tenemos en la cabeza que hay una cosa que son los medicamentos, que los dispensan los médicos y son buenos, y otra cosa que son las drogas, que las controlan criminales y policías, y son malas. Pero esto no siempre ha sido así. Hasta 1918 esa diferencia no existía: existían medicamentos y todos ellos, psicoactivos y no, los controlaban médicos y los dispensaban farmacéuticos. En España, hasta 1918 no se establece esa diferencia y es cuando empiezan a aparecer sus problemas asociados», Juan Carlos Usó, autor de 'Arroz, horchata y cocaína'