Arkansas contra la eugenesia: Pide a la Corte Suprema que revise fallo que habilita abortos de niños Down (eng)

La procuradora general de Arkansas, Leslie Rutledge, solicitó a la Corte Suprema el martes que revisara una decisión de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito. “A través de mis amistades personales, sé que si bien las personas con síndrome de Down pueden tener un cromosoma adicional, también tienen amor y alegría adicionales que comparten incondicionalmente, y no me quedaré al margen mientras se exterminan los regalos de Dios, como se ha hecho en otros países”.