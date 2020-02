‘Aporofobia’ o el rechazo al pobre

«No es el extranjero sino el pobre el que molesta, el que parece que no puede aportar nada positivo al PIB» NO puede decirse que estos sean casos de xenofobia. Son muestras palpables de aporofobia, de rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado que, al menos en apariencia, no puede devolver nada bueno a cambio. Y, por eso, se le excluye de un mundo construido sobre el contrato político, económico o social, de ese mundo del dar y el recibir...........