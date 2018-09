Antonio Maíllo a Susana Díaz: "Usted ha eliminado la palabra socialista, obrero y Andalucía de su partido"

El líder de IU le ha recordado a la presidenta que ha gobernado con la derecha, que se llevó dos años de campaña interna para ser jefa de su partido y que se alió con Rajoy. “Usted unía la palabra estabilidad a su propia estabilidad” y curiosamente “la unía a la del Gobierno de España (…) y mire donde ha acabado el señor Rajoy. Un año después, su puntal de estabilidad, que no es la de los andaluces, que es Ciudadanos, dice que a ellos ni los mire, que no quieren saber nada de usted. El señor Marín dice que usted no cumple con lo que firma” .