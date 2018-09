Antonio Camacho será el abogado de Sánchez contra OK Diario, ABC y El Mundo

Pedro Sánchez no se querellará contra OK Diario, ABC y El Mundo, pero no ha dado por finalizado el caso de su tesis doctoral, aunque de puertas afuera se intente dar la sensación de todo lo contrario. Prueba de ello es que el presidente del Gobierno ha fichado a Antonio Camacho para que defienda sus intereses frente a estos tres diarios. A este movimiento de Sánchez se unen las declaraciones de Albert Rivera en la mañana del lunes: “Me consta además que hay más informaciones que van a salir, las tienen los periodistas”, señaló en una entrevist