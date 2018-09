Antidepresivos y fármacos ‘TDAH’ entre los 31 fármacos que más inducen al homicidio y a otros actos de violencia

En un estudio titulado Prescription Drugs Associated with Reports of Violence Towards Others (Medicamentos Asociados con Informes de Violencia Hacia Otras Personas), hallaron que 31 fármacos estaban asociados desproporcionadamente a actos de violencia: homicidios, ideaciones homicidas, agresiones físicas, maltrato físico y otros síntomas relacionados con la violencia. Señalan que aunque los actos violentos contra otras personas son comunes en nuestras sociedades, prácticamente no habían sido estudiados como efectos adversos de fármacos.