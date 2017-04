"Que te digan que eres alguien que prefiere a los animales no siempre es un cumplido, no cuando implica que ames a los animales con una pasión que solo se compara con lo mucho que aborreces a tu propia especie. La gente que ama a los animales puede juzgar a los demás, creer que tiene la razón y ser malhumorada, justo aquello en lo que yo me estaba convirtiendo"