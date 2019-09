Algunas de nuestras historias favoritas en The New York Times en Español

Esta semana, The New York Times ha dado a conocer la decisión de poner fin a The New York Times en Español como una operación autónoma. Aunque se trata de una decisión basada en consideraciones comerciales que nos entristece profundamente, estamos orgullosos de haber producido, editado y publicado en tan poco tiempo una de las mejores páginas del periodismo en español. El equipo editorial del NYT en Español se despide de su público con una selección de algunas historias y artículos que nos enorgullece haber publicado.