"¿Alguien me reconoce?", el grupo de Facebook que pone en contacto a antiguos compañeros de la mili

La foto de portada tiene más de 30 años, la pregunta del titular la hicieron hace unos días en Internet: "¿Alguien me reconoce?". Es Miguel Romero y está buscando a los compañeros con los que hizo el servicio militar en el Cuartel General del Ejército de Tierra en Madrid en 1986. 102 comentarios después de momento no ha dado con ninguno, "pero no pierdo la esperanza"